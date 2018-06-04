Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 805 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 805 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|39.410.000.000
|2,21
|Garanti Bankası
|36.246.000.000
|0,86
|Koç Holding
|35.882.957.408
|1,23
|Akbank
|31.600.000.000
|0,77
|Tüpraş
|26.644.602.880
|3,68
|İş Bankası (C)
|26.549.823.000
|0,59
|Turkcell
|25.982.000.000
|1,83
|ASELSAN
|23.600.000.000
|4,68
|Ford Otosan
|23.054.787.000
|7,14
|Türk Hava Yolları
|22.866.600.000
|1,14
|Enka İnşaat
|22.400.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|20.508.180.000
|6,41
|Türk Telekom
|19.670.000.000
|3,96
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.127.382.059
|0,54
|Anadolu Efes
|14.092.105.259
|1,27
|Vakıflar Bankası
|13.550.000.000
|0,54
|Tofaş Oto. Fab.
|12.270.000.000
|4,11
|Arçelik
|11.102.214.408
|1,65
|Halkbank
|9.512.500.000
|0,36