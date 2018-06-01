Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|39.690.000.000
|2,23
|Garanti Bankası
|35.910.000.000
|0,85
|Koç Holding
|35.096.829.012
|1,20
|Akbank
|31.040.000.000
|0,75
|İş Bankası (C)
|26.414.823.900
|0,59
|Tüpraş
|26.394.183.680
|3,65
|Turkcell
|25.850.000.000
|1,82
|Aselsan
|23.600.000.000
|4,68
|Türk Hava Yolları
|22.908.000.000
|1,14
|Ford Otosan
|22.844.241.000
|7,08
|Enka İnşaat
|22.100.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|20.796.600.000
|6,50
|Türk Telekom
|20.545.000.000
|4,14
|Sabancı Holding
|18.588.079.811
|0,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.257.793.597
|0,55
|Anadolu Efes
|14.305.263.154
|1,29
|Vakıflar Bankası
|13.400.000.000
|0,54
|Tofaş Oto. Fab.
|12.340.000.000
|4,13
|Arçelik
|11.115.728.972
|1,65
|T. Halk Bankası
|9.437.500.000
|0,36