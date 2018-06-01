Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik39.690.000.0002,23
Garanti Bankası35.910.000.0000,85
Koç Holding35.096.829.0121,20
Akbank31.040.000.0000,75
İş Bankası (C)26.414.823.9000,59
Tüpraş26.394.183.6803,65
Turkcell25.850.000.0001,82
Aselsan23.600.000.0004,68
Türk Hava Yolları22.908.000.0001,14
Ford Otosan22.844.241.0007,08
Enka İnşaat22.100.000.0000,88
Bim Mağazalar20.796.600.0006,50
Türk Telekom20.545.000.0004,14
Sabancı Holding18.588.079.8110,69
Yapı ve Kredi Bank.17.257.793.5970,55
Anadolu Efes14.305.263.1541,29
Vakıflar Bankası13.400.000.0000,54
Tofaş Oto. Fab.12.340.000.0004,13
Arçelik11.115.728.9721,65
T. Halk Bankası9.437.500.0000,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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