Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 838 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.580.000.000 2,33 Garanti Bankası 38.850.000.000 0,92 Koç Holding 34.310.700.617 1,17 Akbank 34.200.000.000 0,83 Turkcell 28.622.000.000 2,01 İş Bankası (C) 28.484.810.100 0,64 Tüpraş 25.467.632.640 3,52 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Türk Hava Yolları 23.115.000.000 1,15 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,92 Türk Telekom 21.665.000.000 4,36 Bim Mağazalar 21.585.960.000 6,74 Ford Otosan 21.335.328.000 6,61 Sabancı Holding 19.771.514.091 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 17.518.616.675 0,55 Anadolu Efes 14.909.210.522 1,35 Vakıflar Bankası 14.750.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.000.000.000 4,02 Arçelik 11.433.321.229 1,70 Halkbank 9.850.000.000 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)