Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.180.000.000 2,26 Garanti Bankası 37.632.000.000 0,89 Koç Holding 35.096.829.012 1,20 Akbank 34.080.000.000 0,83 Turkcell 28.600.000.000 2,01 İş Bankası (C) 27.944.813.700 0,62 Tüpraş 25.843.261.440 3,57 ASELSAN 24.000.000.000 4,76 Enka İnşaat 23.046.000.000 0,92 Türk Hava Yolları 22.563.000.000 1,12 Bim Mağazalar 21.585.960.000 6,74 Ford Otosan 21.089.691.000 6,53 Sabancı Holding 20.179.594.878 0,75 Türk Telekom 19.950.000.000 4,02 Yapı ve Kredi Bank. 17.257.793.597 0,55 Anadolu Efes 15.074.999.996 1,36 Vakıflar Bankası 14.200.000.000 0,61 Tofaş Oto. Fab. 12.180.000.000 4,08 Arçelik 11.386.020.254 1,69 Şişe Cam 9.607.500.000 0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)