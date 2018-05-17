Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 825 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.090.000.000 2,31 Garanti Bankası 37.800.000.000 0,89 Koç Holding 33.752.803.046 1,15 Akbank 33.600.000.000 0,82 Turkcell 28.380.000.000 2,00 İş Bankası (C) 27.539.816.400 0,62 Tüpraş 25.592.842.240 3,54 ASELSAN 24.400.000.000 4,84 Türk Hava Yolları 22.880.400.000 1,14 Enka İnşaat 22.402.000.000 0,89 Bim Mağazalar 21.570.780.000 6,74 Ford Otosan 20.773.872.000 6,44 Sabancı Holding 19.893.938.327 0,74 Türk Telekom 19.495.000.000 3,93 Yapı ve Kredi Bank. 17.388.205.136 0,55 Anadolu Efes 15.063.157.891 1,36 Vakıflar Bankası 14.050.000.000 0,60 Tofaş Oto. Fab. 12.030.000.000 4,03 Arçelik 11.365.748.408 1,69 Halkbank 10.037.500.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)