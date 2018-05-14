Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 827 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.815.000.000 2,18 Garanti Bankası 38.766.000.000 0,91 Koç Holding 35.198.264.934 1,20 Akbank 34.280.000.000 0,83 Turkcell 29.194.000.000 2,06 İş Bankası (C) 27.494.816.700 0,61 Tüpraş 26.268.974.080 3,63 ASELSAN 23.580.000.000 4,68 Türk Hava Yolları 23.184.000.000 1,15 Enka İnşaat 22.724.000.000 0,91 Bim Mağazalar 20.735.880.000 6,48 Sabancı Holding 20.730.503.939 0,77 Türk Telekom 20.720.000.000 4,17 Ford Otosan 20.036.961.000 6,21 Yapı ve Kredi Bank. 17.822.910.264 0,56 Anadolu Efes 15.205.263.154 1,37 Vakıflar Bankası 14.475.000.000 0,62 Tofaş Oto. Fab. 12.120.000.000 4,06 Arçelik 11.818.486.305 1,75 Şişe Cam 10.080.000.000 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)