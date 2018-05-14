Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 824 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Garanti Bankası 38.640.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 38.255.000.000 2,15 Koç Holding 35.248.982.895 1,20 Akbank 34.240.000.000 0,83 Turkcell 28.996.000.000 2,04 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,61 Tüpraş 25.993.512.960 3,59 Aselsan 23.320.000.000 4,63 Türk Hava Yolları 22.977.000.000 1,14 Enka İnşaat 22.770.000.000 0,91 Bim Mağazalar 20.902.860.000 6,53 Türk Telekom 20.545.000.000 4,14 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,75 Ford Otosan 19.966.779.000 6,19 Yapı ve Kredi Bank. 17.779.439.752 0,56 Anadolu Efes 15.264.473.680 1,38 Vakıflar Bankası 14.500.000.000 0,62 Tofaş Oto. Fab. 12.170.000.000 4,07 Arçelik 11.771.185.331 1,75 Şişe Cam 9.990.000.000 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)