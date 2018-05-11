Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 815 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 38.556.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 37.520.000.000 2,11 Koç Holding 34.285.341.636 1,17 Akbank 34.200.000.000 0,83 Turkcell 28.820.000.000 2,03 İş Bankası (C) 26.549.823.000 0,62 Tüpraş 26.294.016.000 3,64 Aselsan 23.180.000.000 4,60 Enka İnşaat 22.540.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 22.494.000.000 1,12 Bim Mağazalar 21.054.660.000 6,58 Türk Telekom 20.230.000.000 4,07 Sabancı Holding 20.220.402.956 0,75 Ford Otosan 19.931.688.000 6,18 Yapı ve Kredi Bank. 17.605.557.700 0,56 Anadolu Efes 15.217.105.259 1,37 Vakıflar Bankası 14.300.000.000 0,61 Tofaş Oto. Fab. 11.950.000.000 4,00 Arçelik 11.602.253.280 1,72 Şişe Cam 9.832.500.000 0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)