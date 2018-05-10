Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 819 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 39.816.000.000 0,94 Ereğli Demir Çelik 36.995.000.000 2,08 Akbank 34.960.000.000 0,85 Koç Holding 34.792.521.246 1,19 Turkcell 29.018.000.000 2,04 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,63 Tüpraş 24.904.189.440 3,44 ASELSAN 23.420.000.000 4,65 Türk Hava Yolları 22.728.600.000 1,13 Enka İnşaat 22.448.000.000 0,90 Bim Mağazalar 20.857.320.000 6,52 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,75 Türk Telekom 20.300.000.000 4,09 Ford Otosan 19.966.779.000 6,19 Yapı ve Kredi Bank. 18.040.262.829 0,57 Anadolu Efes 14.601.315.786 1,32 Vakıflar Bankası 14.575.000.000 0,63 Tofaş Oto. Fab. 12.130.000.000 4,06 Arçelik 11.588.738.716 1,72 Şişe Cam 10.057.500.000 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)