Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 809 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 38.262.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 36.855.000.000 2,07 Koç Holding 33.854.238.968 1,13 Akbank 33.400.000.000 0,81 Turkcell 28.886.000.000 2,03 İş Bankası (C) 26.909.820.600 0,62 Tüpraş 24.052.764.160 2,32 ASELSAN 23.380.000.000 4,64 Türk Hava Yolları 22.770.000.000 1,13 Enka İnşaat 22.586.000.000 0,96 Bim Mağazalar 21.039.480.000 6,57 Türk Telekom 20.195.000.000 4,07 Sabancı Holding 20.159.190.838 0,75 Ford Otosan 19.738.687.500 6,12 Yapı ve Kredi Bank. 17.431.675.649 0,55 Anadolu Efes 14.518.421.049 1,31 Vakıflar Bankası 14.400.000.000 0,62 Tofaş Oto. Fab. 11.700.000.000 3,92 Arçelik 11.514.408.613 1,71 Şişe Cam 9.877.500.000 0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)