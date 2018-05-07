Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 818 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 37.548.000.000 0,89 Koç Holding 34.767.162.266 1,16 Ereğli Demir Çelik 34.580.000.000 1,94 Akbank 32.760.000.000 0,80 Turkcell 27.610.000.000 1,94 İş Bankası (C) 26.549.823.000 0,62 Tüpraş 25.292.339.200 2,44 ASELSAN 24.280.000.000 4,82 Türk Hava Yolları 22.880.400.000 1,13 Enka İnşaat 22.494.000.000 0,96 Bim Mağazalar 20.705.520.000 7,00 Sabancı Holding 20.057.170.642 0,75 Türk Telekom 20.055.000.000 4,04 Ford Otosan 20.001.870.000 6,20 Yapı ve Kredi Bank. 17.692.498.726 0,56 Anadolu Efes 14.956.578.943 1,50 Vakıflar Bankası 14.325.000.000 0,62 Tofaş Oto. Fab. 12.180.000.000 4,08 Arçelik 11.527.923.177 1,71 Şişe Cam 9.967.500.000 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)