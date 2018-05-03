Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 37.464.000.000 0,88 Ereğli Demir Çelik 37.415.000.000 2,10 Koç Holding 33.879.597.948 1,13 Akbank 32.600.000.000 0,79 Turkcell 29.150.000.000 2,05 İş Bankası (C) 26.594.822.700 0,62 Tüpraş 25.492.674.560 2,46 Aselsan 24.780.000.000 4,92 Türk Hava Yolları 23.115.000.000 1,15 Enka İnşaat 21.942.000.000 0,94 Bim Mağazalar 20.948.400.000 7,08 Türk Telekom 20.825.000.000 4,19 Ford Otosan 20.107.143.000 6,23 Sabancı Holding 19.812.322.170 0,75 Yapı ve Kredi Bank. 17.431.675.649 0,55 Anadolu Efes 15.122.368.417 1,52 Vakıflar Bankası 14.550.000.000 0,63 Tofaş Oto. Fab. 12.510.000.000 4,19 Arçelik 12.082.020.305 1,79 Petkim 10.080.000.000 2,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)