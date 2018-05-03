Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 849 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Garanti Bankası 38.766.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 37.835.000.000 2,12 Koç Holding 34.462.854.500 1,15 Akbank 34.040.000.000 0,83 Turkcell 29.876.000.000 2,10 İş Bankası (C) 27.629.815.800 0,64 Tüpraş 25.918.387.200 2,50 Aselsan 25.100.000.000 4,98 Türk Hava Yolları 23.418.600.000 1,16 Enka İnşaat 22.264.000.000 0,95 Türk Telekom 21.420.000.000 4,31 Bim Mağazalar 20.872.500.000 7,06 Ford Otosan 20.528.235.000 6,36 Sabancı Holding 19.812.322.170 0,75 Yapı ve Kredi Bank. 17.692.498.726 0,56 Anadolu Efes 15.288.157.891 1,53 Vakıflar Bankası 14.875.000.000 0,64 Tofaş Oto. Fab. 12.690.000.000 4,25 Arçelik 12.176.622.254 1,81 T. Halk Bankası 10.350.000.000 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)