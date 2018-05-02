Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 843 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 843 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|38.472.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|36.540.000.000
|2,05
|Koç Holding
|34.437.495.519
|1,15
|Akbank
|33.600.000.000
|0,82
|Turkcell
|30.514.000.000
|2,15
|İş Bankası (C)
|27.404.817.300
|0,64
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,49
|Aselsan
|25.160.000.000
|4,98
|Türk Hava Yolları
|23.253.000.000
|1,15
|Enka İnşaat
|22.264.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|21.735.000.000
|4,38
|Bim Mağazalar
|21.100.200.000
|7,13
|Sabancı Holding
|19.893.938.327
|0,75
|Ford Otosan
|19.843.960.500
|6,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.996.970.520
|0,56
|Anadolu Efes
|15.335.526.312
|1,54
|Vakıflar Bankası
|14.625.000.000
|0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|12.750.000.000
|4,27
|Arçelik
|12.386.097.998
|1,84
|Petkim
|10.725.000.000
|2,83