Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 872 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 39.942.000.000 0,94 Ereğli Demir Çelik 37.240.000.000 2,09 Koç Holding 35.933.675.369 1,20 Akbank 35.240.000.000 0,86 Turkcell 31.284.000.000 2,20 İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,67 Aselsan 26.800.000.000 5,31 Tüpraş 26.719.728.640 2,58 Türk Hava Yolları 24.039.600.000 1,19 Türk Telekom 22.540.000.000 4,54 Enka İnşaat 22.172.000.000 0,95 Bim Mağazalar 21.585.960.000 7,30 Sabancı Holding 20.322.423.153 0,76 Ford Otosan 19.791.324.000 6,13 Yapı ve Kredi Bank. 17.909.851.290 0,60 Vakıflar Bankası 15.675.000.000 0,67 Anadolu Efes 15.394.736.838 1,54 Tofaş Oto. Fab. 12.600.000.000 4,22 Arçelik 12.163.107.690 1,80 Petkim 11.235.000.000 2,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)