Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 868 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) PD PD/DD Garanti Bankası 39.270.000.000 0,93 Ereğli Demir Çelik 37.625.000.000 2,11 Koç Holding 35.274.341.876 1,18 Akbank 35.240.000.000 0,86 Turkcell 31.372.000.000 2,21 İş Bankası (C) 28.259.811.600 0,66 Aselsan 26.760.000.000 5,30 Tüpraş 26.619.560.960 2,57 Türk Hava Yolları 23.570.400.000 1,17 Türk Telekom 22.470.000.000 4,52 Enka İnşaat 22.080.000.000 0,94 Bim Mağazalar 21.798.480.000 7,37 Sabancı Holding 20.608.079.703 0,77 Ford Otosan 19.598.323.500 6,07 Yapı ve Kredi Bank. 17.735.969.239 0,59 Vakıflar Bankası 15.500.000.000 0,67 Anadolu Efes 15.430.263.154 1,55 Tofaş Oto. Fab. 12.530.000.000 4,19 Arçelik 11.892.816.408 1,76 Petkim 11.145.000.000 2,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)