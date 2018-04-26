Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 866 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.850.000.000 2,08 Garanti Bankası 38.514.000.000 0,91 Koç Holding 35.350.418.817 1,18 Akbank 35.040.000.000 0,85 Turkcell 31.218.000.000 2,20 İş Bankası (C) 28.169.812.200 0,65 Tüpraş 26.394.183.680 2,54 Aselsan 25.040.000.000 4,96 Türk Hava Yolları 23.542.800.000 1,17 Türk Telekom 22.470.000.000 4,52 Enka İnşaat 22.080.000.000 0,94 Bim Mağazalar 21.874.380.000 7,40 Sabancı Holding 20.669.291.821 0,78 Ford Otosan 19.054.413.000 5,16 Yapı ve Kredi Bank. 17.953.321.803 0,60 Vakıflar Bankası 15.450.000.000 0,66 Anadolu Efes 15.311.842.101 1,54 Tofaş Oto. Fab. 12.600.000.000 3,52 Arçelik 11.264.389.177 1,64 Petkim 11.175.000.000 2,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)