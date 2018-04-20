Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 42.294.000.000 1,02 Ereğli Demir Çelik 39.900.000.000 2,14 Koç Holding 37.582.009.101 1,25 Akbank 36.840.000.000 0,91 Turkcell 31.592.000.000 2,11 İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,67 Tüpraş 26.794.854.400 2,58 ASELSAN 26.660.000.000 5,28 Türk Hava Yolları 25.185.000.000 1,25 Enka İnşaat 23.138.000.000 0,99 Türk Telekom 22.260.000.000 4,89 Bim Mağazalar 21.327.900.000 7,21 Ford Otosan 21.089.691.000 5,71 Sabancı Holding 20.710.099.900 0,78 Yapı ve Kredi Bank. 18.605.379.496 0,62 Vakıflar Bankası 15.825.000.000 0,68 Anadolu Efes 15.785.526.312 1,58 Tofaş Oto. Fab. 13.270.000.000 3,70 Arçelik 11.561.709.588 1,68 Halkbank 11.500.000.000 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)