Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 897 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 42.378.000.000 1,03 Ereğli Demir Çelik 39.515.000.000 2,11 Koç Holding 38.190.624.633 1,27 Akbank 37.200.000.000 0,92 Turkcell 31.724.000.000 2,12 İş Bankası (C) 29.429.803.800 0,68 Tüpraş 27.270.650.880 2,63 ASELSAN 26.640.000.000 5,28 Türk Hava Yolları 25.378.200.000 1,26 Enka İnşaat 23.230.000.000 0,99 Türk Telekom 22.120.000.000 4,86 Bim Mağazalar 21.403.800.000 7,24 Ford Otosan 20.984.418.000 5,68 Sabancı Holding 20.893.736.253 0,79 Yapı ve Kredi Bank. 18.996.614.111 0,63 Vakıflar Bankası 16.150.000.000 0,69 Anadolu Efes 15.821.052.627 1,59 Tofaş Oto. Fab. 13.430.000.000 3,75 Halkbank 11.712.500.000 0,46 Arçelik 11.602.253.280 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)