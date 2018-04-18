Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 42.798.000.000 1,04 Ereğli Demir Çelik 38.500.000.000 2,06 Koç Holding 38.494.932.399 1,28 Akbank 38.040.000.000 0,94 Turkcell 31.790.000.000 2,12 İş Bankası (C) 29.789.801.400 0,69 Tüpraş 28.347.453.440 2,73 ASELSAN 27.100.000.000 5,37 Türk Hava Yolları 26.289.000.000 1,30 Enka İnşaat 23.598.000.000 1,01 Türk Telekom 22.190.000.000 4,87 Ford Otosan 21.563.419.500 5,83 Bim Mağazalar 21.510.060.000 7,27 Sabancı Holding 21.118.180.686 0,79 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,63 Anadolu Efes 16.128.947.364 1,62 Vakıflar Bankası 16.050.000.000 0,69 Tofaş Oto. Fab. 13.580.000.000 3,79 Petkim 11.640.000.000 3,07 Arçelik 11.487.379.485 1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)