Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 879 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 41.664.000.000 1,01 Koç Holding 38.723.163.224 1,29 Ereğli Demir Çelik 36.540.000.000 1,96 Akbank 35.960.000.000 0,89 Turkcell 30.492.000.000 2,03 İş Bankası (C) 28.754.808.300 0,67 Tüpraş 28.497.704.960 2,75 ASELSAN 26.680.000.000 5,29 Türk Hava Yolları 25.668.000.000 1,27 Enka İnşaat 24.334.000.000 1,04 Ford Otosan 21.545.874.000 5,83 Bim Mağazalar 21.312.720.000 7,21 Türk Telekom 21.070.000.000 4,63 Sabancı Holding 20.608.079.703 0,77 Yapı ve Kredi Bank. 18.214.144.880 0,61 Anadolu Efes 15.821.052.627 1,59 Vakıflar Bankası 15.600.000.000 0,67 Tofaş Oto. Fab. 13.700.000.000 3,82 Petkim 11.475.000.000 3,02 Arçelik 11.453.593.075 1,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)