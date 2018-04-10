Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 42.840.000.000 1,04 Koç Holding 39.458.573.658 1,32 Akbank 36.680.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 35.875.000.000 1,92 Turkcell 31.504.000.000 2,10 İş Bankası (C) 29.294.804.700 0,68 Tüpraş 27.896.698.880 2,69 ASELSAN 27.220.000.000 5,39 Türk Hava Yolları 26.523.600.000 1,31 Enka İnşaat 24.794.000.000 1,06 Ford Otosan 21.510.783.000 5,82 Bim Mağazalar 21.510.060.000 7,27 Türk Telekom 21.350.000.000 4,69 Sabancı Holding 20.812.120.096 0,78 Yapı ve Kredi Bank. 18.257.615.393 0,61 Anadolu Efes 15.927.631.575 1,60 Vakıflar Bankası 15.725.000.000 0,68 Tofaş Oto. Fab. 13.340.000.000 3,72 Arçelik 11.879.301.844 1,73 Petkim 11.520.000.000 3,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)