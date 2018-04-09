Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 909 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 44.016.000.000 1,06 Koç Holding 39.762.881.424 1,33 Akbank 38.120.000.000 0,94 Ereğli Demir Çelik 36.400.000.000 1,95 Turkcell 31.966.000.000 2,13 İş Bankası (C) 29.834.801.100 0,69 Tüpraş 28.222.243.840 2,72 ASELSAN 27.700.000.000 5,49 Türk Hava Yolları 27.282.600.000 1,35 Enka İnşaat 25.162.000.000 1,07 Türk Telekom 21.980.000.000 4,83 Bim Mağazalar 21.631.500.000 7,31 Ford Otosan 21.423.055.500 5,80 Sabancı Holding 21.199.796.843 0,80 Yapı ve Kredi Bank. 18.779.261.547 0,62 Anadolu Efes 16.010.526.312 1,61 Vakıflar Bankası 15.950.000.000 0,69 Tofaş Oto. Fab. 13.540.000.000 3,78 Arçelik 12.136.078.562 1,76 Halkbank 12.087.500.000 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)