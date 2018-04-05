Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 924 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 45.402.000.000 1,10 Koç Holding 40.701.163.703 1,36 Akbank 38.920.000.000 0,96 Ereğli Demir Çelik 37.555.000.000 2,01 Turkcell 33.594.000.000 2,24 İş Bankası (C) 30.419.797.200 0,71 ASELSAN 28.520.000.000 5,65 Tüpraş 27.621.237.760 2,66 Türk Hava Yolları 26.854.800.000 1,33 Enka İnşaat 25.392.000.000 1,08 Türk Telekom 23.275.000.000 5,11 Bim Mağazalar 21.677.040.000 7,33 Ford Otosan 21.545.874.000 5,83 Sabancı Holding 21.383.433.197 0,80 Yapı ve Kredi Bank. 19.040.084.624 0,63 Vakıflar Bankası 16.200.000.000 0,70 Anadolu Efes 15.524.999.996 1,56 Tofaş Oto. Fab. 13.720.000.000 3,83 Halkbank 12.487.500.000 0,49 Arçelik 12.223.923.228 1,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)