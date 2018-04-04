Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 45.024.000.000 1,09 Koç Holding 39.281.060.795 1,31 Akbank 37.880.000.000 0,94 Ereğli Demir Çelik 36.575.000.000 1,96 Turkcell 33.462.000.000 2,23 İş Bankası (C) 30.419.797.200 0,71 ASELSAN 28.900.000.000 5,73 Tüpraş 27.245.608.960 2,63 Türk Hava Yolları 26.537.400.000 1,32 Enka İnşaat 25.070.000.000 1,07 Türk Telekom 23.135.000.000 5,08 Bim Mağazalar 21.601.140.000 7,30 Ford Otosan 21.124.782.000 5,72 Sabancı Holding 20.832.524.136 0,78 Yapı ve Kredi Bank. 18.953.143.598 0,63 Anadolu Efes 15.832.894.733 1,59 Vakıflar Bankası 15.800.000.000 0,68 Tofaş Oto. Fab. 13.230.000.000 3,69 Arçelik 12.277.981.485 1,78 Petkim 11.850.000.000 3,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)