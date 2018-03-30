Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 929 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 929 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|45.948.000.000
|1,11
|Koç Holding
|41.436.574.137
|1,38
|Akbank
|38.200.000.000
|0,94
|Ereğli Demir Çelik
|36.680.000.000
|1,96
|Turkcell
|33.330.000.000
|2,22
|İş Bankası (C)
|32.129.785.800
|0,75
|ASELSAN
|30.920.000.000
|6,13
|Tüpraş
|27.145.441.280
|2,62
|Türk Hava Yolları
|26.371.800.000
|1,31
|Enka İnşaat
|25.346.000.000
|1,08
|Türk Telekom
|23.275.000.000
|5,11
|Ford Otosan
|21.861.693.000
|5,92
|Bim Mağazalar
|21.828.840.000
|7,38
|Sabancı Holding
|21.424.241.276
|0,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.300.907.701
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.275.000.000
|0,70
|Anadolu Efes
|15.856.578.943
|1,59
|Tofaş Oto. Fab.
|13.520.000.000
|3,77
|Petkim
|12.210.000.000
|3,22
|Arçelik
|12.061.748.459
|1,75