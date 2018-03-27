Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 939 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 46.494.000.000 1,12 Koç Holding 41.182.984.332 1,37 Akbank 39.600.000.000 0,98 Ereğli Demir Çelik 37.240.000.000 1,99 Turkcell 33.286.000.000 2,22 İş Bankası (C) 32.399.784.000 0,75 Tüpraş 31.402.567.680 3,03 ASELSAN 30.920.000.000 6,13 Türk Hava Yolları 26.868.600.000 1,33 Enka İnşaat 24.748.000.000 1,06 Türk Telekom 24.080.000.000 5,29 Ford Otosan 22.984.605.000 6,22 Bim Mağazalar 22.026.180.000 7,45 Sabancı Holding 21.587.473.590 0,81 Yapı ve Kredi Bank. 19.996.435.906 0,66 Vakıflar Bankası 16.775.000.000 0,72 Anadolu Efes 15.738.157.891 1,58 Tofaş Oto. Fab. 13.400.000.000 3,74 Arçelik 12.298.253.331 1,79 Petkim 12.090.000.000 3,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)