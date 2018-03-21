Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 940 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 46.872.000.000 1,13 Koç Holding 42.527.010.299 1,42 Akbank 40.720.000.000 1,01 Ereğli Demir Çelik 38.885.000.000 2,08 Turkcell 33.880.000.000 2,26 İş Bankası (C) 32.849.781.000 0,76 ASELSAN 30.780.000.000 6,10 Tüpraş 29.624.591.360 2,86 Türk Hava Yolları 26.082.000.000 1,29 Enka İnşaat 24.794.000.000 1,06 Türk Telekom 24.115.000.000 5,29 Bim Mağazalar 22.648.560.000 7,66 Ford Otosan 21.791.511.000 5,90 Sabancı Holding 21.567.069.551 0,81 Yapı ve Kredi Bank. 20.213.788.471 0,67 Vakıflar Bankası 17.175.000.000 0,74 Anadolu Efes 15.749.999.996 1,58 Tofaş Oto. Fab. 13.560.000.000 3,78 Arçelik 12.588.816.459 1,83 Petkim 12.120.000.000 3,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)