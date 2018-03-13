Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 942 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 48.804.000.000 1,18 Koç Holding 43.414.574.616 1,45 Akbank 41.760.000.000 1,03 Ereğli Demir Çelik 38.150.000.000 2,04 İş Bankası (C) 34.424.770.500 0,80 Turkcell 32.868.000.000 2,19 ASELSAN 31.420.000.000 6,22 Tüpraş 28.873.333.760 2,78 Türk Hava Yolları 24.840.000.000 1,23 Türk Telekom 24.815.000.000 5,45 Enka İnşaat 24.702.000.000 1,06 Bim Mağazalar 23.362.020.000 7,90 Ford Otosan 22.423.149.000 6,07 Sabancı Holding 22.036.362.455 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 20.778.905.138 0,69 Vakıflar Bankası 17.500.000.000 0,75 Anadolu Efes 16.105.263.154 1,61 Tofaş Oto. Fab. 14.430.000.000 4,03 Arçelik 12.805.049.485 1,86 Petkim 12.030.000.000 3,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)