Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 941 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 49.560.000.000 1,20 Koç Holding 43.744.241.363 1,46 Akbank 42.400.000.000 1,05 Ereğli Demir Çelik 37.975.000.000 2,03 İş Bankası (C) 34.829.767.800 0,81 Turkcell 32.648.000.000 2,18 ASELSAN 30.880.000.000 6,12 Tüpraş 28.948.459.520 2,79 Enka İnşaat 24.656.000.000 1,05 Türk Telekom 24.220.000.000 5,32 Türk Hava Yolları 24.205.200.000 1,20 Bim Mağazalar 23.255.760.000 7,86 Ford Otosan 22.107.330.000 5,98 Sabancı Holding 22.036.362.455 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 21.039.728.215 0,70 Vakıflar Bankası 17.625.000.000 0,76 Anadolu Efes 16.365.789.469 1,64 Tofaş Oto. Fab. 14.620.000.000 4,08 Arçelik 12.852.350.459 1,87 Petkim 11.940.000.000 3,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)