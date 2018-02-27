Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 944 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 49.728.000.000 1,20 Koç Holding 45.037.549.368 1,50 Akbank 42.960.000.000 1,06 Ereğli Demir Çelik 38.150.000.000 2,04 Turkcell 34.298.000.000 2,29 İş Bankası (C) 33.884.774.100 0,79 ASELSAN 31.520.000.000 6,24 Tüpraş 29.098.711.040 2,81 Türk Hava Yolları 25.750.800.000 1,36 Enka İnşaat 25.622.000.000 1,18 Bim Mağazalar 22.952.160.000 10,94 Türk Telekom 22.750.000.000 4,99 Ford Otosan 22.107.330.000 5,98 Sabancı Holding 22.036.362.455 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 20.605.023.086 0,68 Vakıflar Bankası 18.000.000.000 0,77 Anadolu Efes 15.477.631.575 1,61 Tofaş Oto. Fab. 15.370.000.000 4,29 Arçelik 12.825.321.331 1,86 Halkbank 12.237.500.000 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)