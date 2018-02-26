Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 945 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 50.022.000.000 1,21 Koç Holding 45.189.703.251 1,51 Akbank 42.520.000.000 1,05 Ereğli Demir Çelik 37.695.000.000 2,02 İş Bankası (C) 34.019.773.200 0,79 Turkcell 33.990.000.000 2,27 ASELSAN 32.280.000.000 6,40 Tüpraş 29.524.423.680 2,85 Türk Hava Yolları 26.109.600.000 1,38 Enka İnşaat 25.576.000.000 1,18 Türk Telekom 23.170.000.000 5,09 Bim Mağazalar 22.830.720.000 10,88 Sabancı Holding 21.975.150.337 0,83 Ford Otosan 21.738.874.500 5,88 Yapı ve Kredi Bank. 20.518.082.060 0,68 Vakıflar Bankası 18.225.000.000 0,78 Anadolu Efes 15.631.578.943 1,62 Tofaş Oto. Fab. 15.610.000.000 4,36 Arçelik 12.771.263.074 1,86 Halkbank 12.200.000.000 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)