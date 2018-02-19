Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 927 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 49.056.000.000 1,19 Koç Holding 44.606.446.700 1,49 Akbank 41.680.000.000 1,03 Ereğli Demir Çelik 35.805.000.000 1,92 Turkcell 33.814.000.000 2,26 İş Bankası (C) 33.254.778.300 0,77 ASELSAN 32.320.000.000 7,27 Tüpraş 28.347.453.440 2,73 Enka İnşaat 25.622.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 23.708.400.000 1,26 Bim Mağazalar 22.481.580.000 10,72 Türk Telekom 21.665.000.000 4,76 Sabancı Holding 21.444.645.315 0,84 Yapı ve Kredi Bank. 20.952.787.189 0,70 Ford Otosan 20.493.144.000 5,54 Vakıflar Bankası 17.825.000.000 0,77 Anadolu Efes 15.335.526.312 1,59 Tofaş Oto. Fab. 15.300.000.000 4,27 Arçelik 12.838.835.895 1,87 Halkbank 12.112.500.000 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)