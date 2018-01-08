Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 908 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 908 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.116.985.769
|1,64
|Garanti Bankası
|45.192.000.000
|1,14
|Akbank
|40.440.000.000
|1,04
|Ereğli Demir Çelik
|35.315.000.000
|2,15
|Turkcell
|33.726.000.000
|2,28
|ASELSAN
|32.560.000.000
|7,33
|İş Bankası (C)
|31.544.789.700
|0,77
|Tüpraş
|31.001.896.960
|3,11
|Enka İnşaat
|27.462.000.000
|1,27
|Sabancı Holding
|23.546.261.364
|0,93
|Bim Mağazalar
|23.240.580.000
|11,08
|Türk Telekom
|22.925.000.000
|4,93
|Türk Hava Yolları
|22.632.000.000
|1,20
|Ford Otosan
|21.037.054.500
|5,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.518.260.265
|0,67
|Vakıflar Bankası
|17.150.000.000
|0,77
|Tofaş Oto. Fab.
|16.540.000.000
|5,05
|Anadolu Efes
|15.110.526.312
|1,57
|Arçelik
|14.636.272.920
|2,25
|Halkbank
|13.200.000.000
|0,54