Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 866 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.352.856.894 1,54 Garanti Bankası 43.008.000.000 1,09 Akbank 37.640.000.000 0,97 Ereğli Demir Çelik 33.705.000.000 2,05 Turkcell 33.352.000.000 2,26 ASELSAN 32.420.000.000 7,30 İş Bankası (C) 30.419.797.200 0,74 Tüpraş 30.000.220.160 3,01 Enka İnşaat 26.772.000.000 1,23 Bim Mağazalar 23.726.340.000 11,31 Türk Telekom 22.085.000.000 4,75 Sabancı Holding 21.934.342.258 0,86 Ford Otosan 20.949.327.000 5,76 Türk Hava Yolları 20.865.600.000 1,11 Yapı ve Kredi Bank. 18.431.497.444 0,64 Vakıflar Bankası 16.025.000.000 0,72 Tofaş Oto. Fab. 15.720.000.000 4,80 Anadolu Efes 14.459.210.522 1,50 Arçelik 13.879.457.331 2,13 Halkbank 12.700.000.000 0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)