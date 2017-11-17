Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 820 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.958.112.967 1,49 Garanti Bankası 42.504.000.000 1,07 Akbank 38.200.000.000 0,98 ASELSAN 32.260.000.000 7,26 Turkcell 31.174.000.000 2,11 Tüpraş 30.976.855.040 3,11 Ereğli Demir Çelik 30.905.000.000 1,88 İş Bankası (C) 28.709.808.600 0,70 Enka İnşaat 27.048.000.000 1,25 Bim Mağazalar 23.483.460.000 11,19 Sabancı Holding 22.424.039.202 0,88 Türk Telekom 20.090.000.000 4,32 Ford Otosan 19.177.231.500 5,27 Yapı ve Kredi Bank. 19.127.025.650 0,66 Tofaş Oto. Fab. 16.540.000.000 5,05 Vakıflar Bankası 14.325.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 14.007.000.000 0,74 Anadolu Efes 13.547.368.417 1,41 Arçelik 13.541.593.228 2,08 Halkbank 12.350.000.000 0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)