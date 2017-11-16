Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 827 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 42.924.000.000 1,09 Koç Holding 42.856.677.045 1,49 Akbank 38.400.000.000 0,99 ASELSAN 32.360.000.000 7,28 Turkcell 31.328.000.000 2,12 Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 1,88 Tüpraş 30.425.932.800 3,05 İş Bankası (C) 29.474.803.500 0,72 Enka İnşaat 27.140.000.000 1,25 Bim Mağazalar 23.392.380.000 11,15 Sabancı Holding 22.485.251.320 0,88 Türk Telekom 20.440.000.000 4,40 Yapı ve Kredi Bank. 19.561.730.778 0,68 Ford Otosan 19.194.777.000 5,28 Tofaş Oto. Fab. 16.460.000.000 5,02 Vakıflar Bankası 14.425.000.000 0,65 Türk Hava Yolları 13.938.000.000 0,74 Arçelik 13.771.340.818 2,11 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,42 Halkbank 13.300.000.000 0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)