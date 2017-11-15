Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 858 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 46.860.000.000 10,55 Garanti Bankası 44.226.000.000 1,12 Koç Holding 43.287.779.714 1,50 Akbank 39.600.000.000 1,02 Ereğli Demir Çelik 32.235.000.000 1,96 Turkcell 31.460.000.000 2,13 Tüpraş 31.352.483.840 3,14 İş Bankası (C) 30.644.795.700 0,75 Enka İnşaat 26.864.000.000 1,24 Bim Mağazalar 23.529.000.000 11,22 Sabancı Holding 22.832.119.988 0,90 Türk Telekom 20.720.000.000 4,46 Yapı ve Kredi Bank. 19.735.612.829 0,68 Ford Otosan 19.335.141.000 5,31 Tofaş Oto. Fab. 16.440.000.000 5,02 Vakıflar Bankası 15.125.000.000 0,68 Türk Hava Yolları 14.490.000.000 0,77 Arçelik 13.933.515.587 2,14 Anadolu Efes 13.890.789.470 1,44 Halkbank 12.225.000.000 0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)