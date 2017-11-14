Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 44.240.000.000 9,96 Garanti Bankası 44.058.000.000 1,11 Koç Holding 42.958.112.967 1,49 Akbank 39.480.000.000 1,01 Ereğli Demir Çelik 33.075.000.000 2,01 Tüpraş 31.527.777.280 3,16 Turkcell 30.844.000.000 2,09 İş Bankası (C) 30.599.796.000 0,75 Enka İnşaat 26.680.000.000 1,23 Bim Mağazalar 23.923.680.000 11,40 Sabancı Holding 21.526.261.472 0,85 Türk Telekom 20.650.000.000 4,44 Yapı ve Kredi Bank. 19.474.789.752 0,67 Ford Otosan 19.194.777.000 5,28 Tofaş Oto. Fab. 16.570.000.000 5,06 Vakıflar Bankası 14.875.000.000 0,67 Anadolu Efes 14.151.315.786 1,47 Türk Hava Yolları 13.772.400.000 0,73 Arçelik 13.744.311.690 2,11 Halkbank 12.362.500.000 0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)