Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 840 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 840 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|44.310.000.000
|1,17
|Koç Holding
|43.972.472.187
|1,59
|Akbank
|40.800.000.000
|1,14
|İş Bankası (C)
|32.759.781.600
|0,82
|Tüpraş
|30.676.352.000
|3,42
|Turkcell
|28.380.000.000
|2,00
|Ereğli Demir Celik
|27.930.000.000
|1,80
|ASELSAN
|27.420.000.000
|6,56
|Enka İnşaat
|24.242.000.000
|1,16
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|5,46
|Bim Mağazalar
|22.587.840.000
|12,11
|Sabancı Holding
|22.240.402.848
|0,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.648.671.804
|0,69
|Vakıflar Bankası
|16.900.000.000
|0,78
|Ford Otosan
|16.787.534.400
|5,04
|Halkbank
|16.100.000.000
|0,68
|Tofaş Oto. Fab.
|15.760.000.000
|5,14
|Arçelik
|15.568.777.843
|2,51
|Türk Hava Yolları
|13.689.600.000
|0,85
|Anadolu Efes
|12.694.736.839
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)