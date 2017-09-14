Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 843 milyar lira olarak hesaplandı.





BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri PD PD/DD Garanti Bankası 44.352.000.000 1,17 Koç Holding 43.921.754.226 1,59 Akbank 40.760.000.000 1,14 İş Bankası (C) 32.984.780.100 0,83 Tüpraş 30.651.310.080 3,42 Turkcell 28.446.000.000 2,01 Ereğli Demir Celik 27.685.000.000 1,79 Aselsan 27.620.000.000 6,61 Enka İnşaat 24.288.000.000 1,17 Türk Telekom 24.080.000.000 5,54 Bim Mağazalar 22.694.100.000 12,17 Sabancı Holding 22.117.978.612 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 19.866.024.368 0,70 Ford Otosan 16.927.898.400 5,08 Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,78 T. Halk Bankası 16.300.000.000 0,68 Tofaş Oto. Fab. 15.990.000.000 5,21 Arçelik 15.595.806.971 2,52 Türk Hava Yolları 13.938.000.000 0,86 Anadolu Efes 12.671.052.628 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)