Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 842 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 13/09/2017 PD PD/DD Koç Holding 43.972.472.187 1,59 Garanti Bankası 43.806.000.000 1,15 Akbank 40.320.000.000 1,13 İş Bankası (C) 32.894.780.700 0,82 Tüpraş 30.551.142.400 3,41 Turkcell 28.710.000.000 2,03 Aselsan 27.480.000.000 6,58 Ereğli Demir Celik 27.335.000.000 1,77 Enka İnşaat 24.288.000.000 1,17 Türk Telekom 24.220.000.000 5,57 Bim Mağazalar 22.845.900.000 12,25 Sabancı Holding 21.791.513.983 0,89 Yapı ve Kredi Bank. 19.735.612.829 0,69 Ford Otosan 16.892.807.400 5,07 Vakıflar Bankası 16.725.000.000 0,77 T. Halk Bankası 16.137.500.000 0,68 Tofaş Oto. Fab. 15.860.000.000 5,17 Arçelik 15.663.379.792 2,53 Türk Hava Yolları 13.841.400.000 0,86 Anadolu Efes 12.730.263.155 1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)