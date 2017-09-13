Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu.





BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri PD PD/DD Koç Holding 44.479.651.797 1,61 Garanti Bankası 43.848.000.000 1,15 Akbank 40.840.000.000 1,14 İş Bankası (C) 33.164.778.900 0,83 Tüpraş 30.851.645.440 3,44 Turkcell 29.062.000.000 2,05 Ereğli Demir Celik 28.105.000.000 1,82 Aselsan 27.860.000.000 6,67 Türk Telekom 24.395.000.000 5,62 Enka İnşaat 24.380.000.000 1,17 Bim Mağazalar 22.724.460.000 12,19 Sabancı Holding 21.791.513.983 0,89 Yapı ve Kredi Bank. 20.126.847.445 0,71 Vakıflar Bankası 17.050.000.000 0,79 Ford Otosan 17.012.116.800 5,11 T. Halk Bankası 16.525.000.000 0,69 Tofaş Oto. Fab. 16.020.000.000 5,22 Arçelik 15.541.748.715 2,51 Türk Hava Yolları 14.255.400.000 0,88 Anadolu Efes 12.848.684.207 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)