Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.479.651.797
|1,61
|Garanti Bankası
|43.848.000.000
|1,15
|Akbank
|40.840.000.000
|1,14
|İş Bankası (C)
|33.164.778.900
|0,83
|Tüpraş
|30.851.645.440
|3,44
|Turkcell
|29.062.000.000
|2,05
|Ereğli Demir Celik
|28.105.000.000
|1,82
|Aselsan
|27.860.000.000
|6,67
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|5,62
|Enka İnşaat
|24.380.000.000
|1,17
|Bim Mağazalar
|22.724.460.000
|12,19
|Sabancı Holding
|21.791.513.983
|0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.126.847.445
|0,71
|Vakıflar Bankası
|17.050.000.000
|0,79
|Ford Otosan
|17.012.116.800
|5,11
|T. Halk Bankası
|16.525.000.000
|0,69
|Tofaş Oto. Fab.
|16.020.000.000
|5,22
|Arçelik
|15.541.748.715
|2,51
|Türk Hava Yolları
|14.255.400.000
|0,88
|Anadolu Efes
|12.848.684.207
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)