Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 850 milyar lira olarak hesaplandı.





BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 45.291.139.173 1,64 Garanti Bankası 44.814.000.000 1,18 Akbank 40.600.000.000 1,14 İş Bankası (C) 32.984.780.100 0,83 Tüpraş 31.026.938.880 3,46 Turkcell 28.556.000.000 2,02 Ereğli Demir Celik 28.525.000.000 1,84 Aselsan 26.840.000.000 6,42 Türk Telekom 25.025.000.000 5,76 Enka İnşaat 24.610.000.000 1,18 Bim Mağazalar 23.695.980.000 12,71 Sabancı Holding 21.179.392.804 0,86 Yapı ve Kredi Bank. 20.344.200.009 0,71 Ford Otosan 17.545.500.000 5,27 Vakıflar Bankası 17.100.000.000 0,79 T. Halk Bankası 16.987.500.000 0,71 Tofaş Oto. Fab. 16.480.000.000 5,37 Arçelik 15.947.185.638 2,58 Türk Hava Yolları 13.855.200.000 0,86 Anadolu Efes 12.848.684.207 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)