Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa ne zaman açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
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Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa ne zaman açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri

Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa ne zaman açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
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Borsa ne zaman açılıyor? Borsa kaçta açılıyor? soruları dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa ne zaman açılır? Borsa İstanbul açılış kapanış saatleri!

Borsa saat kaçta açılıyor? Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

BORSADA SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

  • 09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama
  • 09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
  • 10:00 - 13:00 Sürekli İşlem
  • 13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
  • 13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
  • 14:00 - 18:00 Sürekli İşlem
  • 18:01 - 18:05 Kapanış Seansı
  • 18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
  • 18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

TÜRKİYE'DE BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

  • Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
  • Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
  • Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

  • Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
  • Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
  • Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
  • Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

  • Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
  • Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
  • Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

  • İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30
  • Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30
  • Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30
  • İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30
  • Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30
  • Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30
  • İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30
  • İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30
  • İspanya Borsası : 11:00-19:30
  • Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30
  • Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20
  • Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55
  • İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20
  • Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

  • Çin Borsası : 04:30-11:00
  • Japonya Borsası : 04:00-10:00
  • Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

  • New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00
  • Nasdaq : 16:30-23:00
  • Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

  • Sidney/Avustralya : 00:00-08:00
  • Tokyo/Japonya : 02:00-11:00
  • Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00
  • Londra/İngiltere : 10:00-19:00
  • New York/ABD : 15:00-00:00
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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