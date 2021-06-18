Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa açılış zamanı? Borsa kaçta açılıyor?

Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa açılış zamanı? sorularının cevapları döviz, borsa kurlarının yanı sıra dolar ve euronun iniş ve çıkışlarını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İstanbul borsasının dışında dünya piyasalarını takip etmek isteyen kişiler ve saniyelerin önemli olduğu piyasalarda yatırım düşünenler borsanın açılış ve kapanış saatlerini haberimizde bulabilir. Borsa saat kaçta açılıyor 2021? Borsa açılış zamanı 2021?

Borsada derinlik görme ve analiz, borsa grafik okuma ve borsa canlı takibi yapanlar için ülkemizdeki ve dünyadaki borsa açılış ve kapanış saatleri oldukça önem taşımakta. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul'un sabit seans saatleri bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul'un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir. Covid-19'a karşı tedbir kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda Borsa yeni çalışma saatleri belirlenmiştir. Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:10 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

09:40-09:55 Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

09:55-10:00 Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

10:00-13:00 Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

13:00-13:55 Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

13:55-14:00 aralığında gerçekleşir. Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

14:00-18:00 Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

18:00-18:01 Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

18:01-18:05 Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

18:05-18:07 Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

09:30-18:10 Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

09:30-18:15 Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

BORSALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Borsa İstanbul hafta sonları, resmi tatiller ve bayramlarda kapalıdır.

DÜNYA BORSALARININ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık göstermektedir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

London İnternational Exchange : 10:00-18:30 Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30 Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

Euronext Paris : 10:00-18:30 İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30 Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Euronext Amsterdam : 10:00-18:30 Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

Euronext Lisbon : 10:00-18:30 İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30 İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

Milano Stock Exchange : 11:00-19:30 İspanya Borsası : 11:00-19:30

11:00-19:30 Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Euronext Brussels : 11:00-19:30 Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20 Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55 İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Swiss Exchange : 10:00-18:20 Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

Japonya Borsası : 04:00-10:00

04:00-10:00 Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

16:30-23:00 Nasdaq : 16:30-23:00

16:30-23:00 Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ İŞLEM SAATLERİ

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.