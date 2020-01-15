Borsa rekorlu ilk yarıda düştü

15.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:35

Borsa İstanbul, tarihi rekor tazelediği günün ilk yarısında yüzde 0,45 azaldı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 121 bin 804 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısında yüzde 0,45 azaldı. Endeks, 550,02 puanlık azalışla 120 bin 873 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,16 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA