Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı
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Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı

Borsa, yılın en yüksek seviyesini gördüğü günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.

26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:20
Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı

Borsa, yılın en yüksek seviyesini gördüğü günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi 114 bin 534 ile yılın en yüksek seviyesini gördüğü günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 323 puanlık artışla 113 bin 653 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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