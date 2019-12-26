Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı

26.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:17

Borsa, yılın en yüksek seviyesini gördüğü günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 114 bin 534 ile yılın en yüksek seviyesini gördüğü günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 323 puanlık artışla 113 bin 653 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA