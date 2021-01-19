Borsa rekor seviyeyi gördü
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Borsa rekor seviyeyi gördü

19.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:14
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 1.571,18 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.575,90 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 1.571,18 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.575,90 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,41 puan artışla 1.571,18 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ulaştırma hisselerinin öncülüğünde gördüğü en yüksek seviyeyi 1.575,90 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişe karşın ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in yapacağı sunum öncesi küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi.

Öte yandan, ABD'de şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığını hatırlatan analistler, bilançolardaki gerçekleşmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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